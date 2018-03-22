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15 Temmuz gazisinden 20 ay sonra haber geldi

15 Temmuz gazisinden 20 ay sonra haber geldi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan 72 yaşındaki Zorova, geçirdiği 33 ameliyatın ardından 20 ay sonra tekrar adım atmaya başladı

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 12:50 - Güncelleme: 22-03-2018 12:50

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan Mustafa Zorova, geçirdiği 33 ameliyatın ardından 20 ay sonra yeniden yürümeye başladı. Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün, darbe girişiminin engellenmesinde sembol isimlerden biri olarak öne çıkan Kahramankazanlı gazi 72 yaşındaki Zorova'yı evinde ziyaret ettiği belirtildi.

Darbeciler tarafından bacağından 3 kurşunla vurulduğu için bacağının kesilmesi ihtimali de gündeme gelen Mustafa Zorova'nın 20 ayda 33 ameliyat geçirdiği ifade edilen açıklamada, Zorova'nın tekrar yürümeye başladığı aktarıldı. 

Açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren gazi Zorova'nın, doktorları tarafından planlanan 3 ameliyatın ardından tam anlamıyla sağlığına kavuşmuş olacağı, evinde yaptığı yürüyüşlerini bir süre sonra dışarıda da gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Zorova, geçirdiği ameliyatların kendisini çok yorduğunu ancak hiçbir zaman yılmadığını ve yürümek için tüm engelleri tek tek aştığını ifade etti.

AFRİN'E BİLE GİDERİM: 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Akıncı Üssü önüne gittiğini anlatan Zorova, şunları kaydetti:

"Burada hainler bana 3 kurşun sıktı. Hastanede kendime geldiğimde ilk ameliyatım yapılmıştı. Başımda bekleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e, 'Vatanımız, devletimiz, bayrağımız, Reisi Cumhur ne oldu?' diye sordum. O da 'Mustafa amca sen ve senin gibi kahramanlar sayesinde devletimiz de bayrağımız da vatanımız da Cumhurbaşkanımız da sağ ve yerinde' dedi. O zaman dünyalar benim oldu. Bırakın bir bacağımı, tüm bedenim feda olsun bu vatana. Cumhurbaşkanım emir verirse bu halimle yeniden ayağa kalkar, Afrin'e bile giderim. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin."

Mustafa Zorova, kendisiyle sürekli ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, doktorlarına ve Başkan Ertürk'e teşekkür etti.

Lokman Ertürk ise Kahramankazanlı tüm şehit yakınları ve gazilerle 20 aydır gece gündüz demeden ilgilendiklerini belirterek, "Tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Onlar için ne yapsak az ancak elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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