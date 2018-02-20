15 Temmuz Gazisi o karanlık geceyi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da adından söz ettiği 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, o gece yaşadıklarını anlattı. Hainlerin silahından çıkan mermiyle bacağından yaralanan ve bacağı kesilecek olan Gazi Gündüz, süreç boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi desteğiyle yanlarında olduğunu söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi beşikteki bebeğini öperek, vatan savunması için hainlerin kapattığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne giden Sabri Gündüz, hainlerin silahından çıkan kurşunla bacağından yaralanarak gazi olmuştu.

Geçtiğimiz akşam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündüz’ü evinde ziyaret ederek bacağı hakkında bilgi almıştı. Bugün de AK Parti Ankara 6’ıncı İl Kongresinde konuşan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen Gazi Gündüz’ün bacağının kesileceğini açıkladı.

"DAKİKALARCA KURŞUN YAĞDIRDILAR"

Gaziliğin kendisi için büyük onur olduğunu söyleyen 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, şöyle konuştu:

“Darbe girişimi haberini alır almaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne koştum. Dakikalarca üzerimize kurşun yağdırdılar. Merminin yanımızdan geçerken ki sesini duyuyorduk. O esnada yara almadım. Hain askerlerin karşı şeritte bir vatandaşı vurduğunu görünce ona yardıma giderken beni de vurdular. Bacağımdan yaralandım. Ambulansla Şişli Etfal Hastanesine götürdüler. Vurulunca benim atar damarım koptu. Aracın içerisinden çıkarken kemerimi çıkarmaya çalıştım. Çıkartamadım. Tampon yapmak için bir şey istedim. Bana bu bayrağı verdiler. Bu bayrakla çok sıkı bir turnike yaptım. Bu bayrak beni hayatta tutan bir şey oldu.

"5 AYDA 46 KEZ AMELİYAT OLDUM"

Doktorum bir dakika geç gelsen seni kaybedecektik dedi. Daha sonra ayağım enfeksiyon kaptı. İki gün sonra kangren oluyordu ayağım. Kesmemek için müdahale ettiler. O yaralarda enfeksiyon kapınca benim süreç orada başladı. Toplamda 5 ay hastanede yattım. Bu 5 ayda 46 kez ameliyata girdim. Düzeltmek için çok çaba sarf ettiler ama ayağımda ciddi bir enfeksiyon oluştuğu için olmadı. En son ayağımda ciddi bir enfeksiyon oluştu. O enfeksiyon sonrasında doktorum artık buraya kadar dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLK BAKTIĞINDA UMUTLANMIŞTI"

Cumhurbaşkanımız ayağıma ilk baktı. Biraz umutlanmış gibi oldu. Ben ayağımı gösterince üzüntüsünü gözünün içinden, yüzünden, bütün ifadelerinden algılayabiliyorsunuz. Allah razı olsun ameliyat konusunda bana çok dua etti. Bu süreçte en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız’dı. Geçen akşam saat 01.00’da beni aradı, yeni duydum gazim dedi. Çok üzüldüm dedi. Ertesi gün Allah nasip ederse yanına geleceğim dedi. Gece saat 23.00’da kapımı çaldı. İçeriye girdi. Oturduk. Öylesine güzel bir moral oldu ki, bu ülkeye verilen en büyük nimetlerden birisi böyle halkına düşkün, insanlarını seven bir cumhurbaşkanının olması.

"AYAKSIZ YAŞANIR, VATANSIZ YAŞANMAZ"

Bacağımın dermanı kesilsede, rabbim de onun sabrını, güzelliğini veriyor ve o kadar içinize işliyor ki kendinize üzülemiyorsunuz. Gazilik çok güzel bir şey. Ayağınızın gittiğine üzülemiyorsunuz. Sebebini bilmediğiniz bir mutluluk ve gurur oluşuyor. Ayaksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz.

Tabi kesilme süreci bittikten sonra 3 ile 6 ay arasında bir bekleme süresi oluyor. Vücudun kendisini toplayıp oradaki proteze hazırlanma süreci oluyor. O süreçten sonra bir protez ayak takılacağını biliyorum."