15 Temmuz 2018 reyting sonuçları Dünya Kupası 2018 mi 15 Temmuz törenleri mi

15 Temmuz 2018 Pazar günü reyting sonuçları ne oldu? 15 Temmuz 2018 Pazar reytinglerinde kim galip geldi? TRT 1'de yayınlanan Dünya Kupası Fransa Hırvatistan maçı mı, 15 Temmuz anma görenleri mi? İşte 15 Temmuz 2018 Pazar reyting sonuçları...

15 Temmuz 2018 reyting sonuçları Dünya Kupası 2018 mi 15 Temmuz törenleri mi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 2018 Dünya Kupası, dün akşam oynanan, Fransa-Hırvatistan maçıyla sonra erdi. 4-2'lik skorla Fransa, yeni Dünya Şampiyonu oldu. Öte yandan dün akşam, 15 Temmuz darbe girişiminin 2.yıldönümüydü. Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz anma törenleri düzenlendi ve yayınlandı. 15 Temmuz 2018 Pazar, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 15 Temmuz 2018 Pazar akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 15 Temmuz 2018 Pazar reyting sonuçları...

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15 Temmuz 2018 reyting sonuçları Dünya Kupası 2018 mi 15 Temmuz törenleri mi

15 Temmuz 2018 Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 32.18 share ile TRT 1'de ekrana gelen Fransa - Hırvatistan FIFA 2018 Dünya Kupası Final Karşılaşması zirvede yer aldı.

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15 Temmuz 2018 reyting sonuçları Dünya Kupası 2018 mi 15 Temmuz törenleri mi

AB VE ABC SONUÇLARI; İkinci sırada 13.22 share ile FIFA 2018 Dünya Kupası Kupa Töreni yer alırken, üçüncü sırada ise 7.78 share ile TV8'de ekrana gelen Cehennem Melekleri 3 (Y.S.) yer aldı. AB grubunda 41.31 share ile Fransa - Hırvatistan FIFA 2018 Dünya Kupası Final Karşılaşması zirvede yer aldı.



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15 Temmuz 2018 reyting sonuçları Dünya Kupası 2018 mi 15 Temmuz törenleri mi

İkinci sırada 15.7 share ile FIFA 2018 Dünya Kupası Kupa Töreni yer alırken, üçüncü sırada ise 7.53 share ile TV 8'de ekrana gelen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü yer aldı. ABC grubunda da 37.96 share ile Fransa - Hırvatistan FIFA 2018 Dünya Kupası Final Karşılaşması zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.72 share ile FIFA 2018 Dünya Kupası Kupa Töreni yer alırken, üçüncü sırada ise 8.86 share ile Cehennem Melekleri 3 (Y.S.) yer aldı.

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