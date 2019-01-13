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15 tatil ne zaman geri sayım yarıyıl tatiline kaç gün kaldı?

15 tatil ne zaman geri sayım yarıyıl tatiline kaç gün kaldı?

Milyonlarca öğrenci 15 tatil ne zaman, karneler ne zaman alınacak sorusunun cevabını arıyor. 2019 yılının ilk yarıyıl tatili yani sömestr tatili 18 ocak cuma günü başlayacak. Öğrenciler yarıyıl karnesini alarak 16 günlük sömestr tatiline girecek. İkinci yarıyıl ise 4 şubat pazartesi günü başlayacak. Yaz tatili ise 14 Haziran'da başlıyor.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 10:40 - Güncelleme: 13-01-2019 10:40

 Karneler ne zaman alınacak, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusu öğrencilerin şu sıralar tek gündemi. milyonlarca öğrenci 2018-2019 eğitim yılının ilk yarıyıl tatiline yani sömestr tatiline 18 ocak cuma günü başlayacak. Karnelerini alan öğrenciler 16 günlük yarıyıl tatiline girecek. Sömestr tatili ise 4 Şubat pazartesi günü sona erecek. 

YAZ TATİLİ NE ZAMAN: Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminin Yaz tatili tarihini de açıkladı. Bu sene Yaz tatili, 14 Haziran 2019 Cuma günü başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

ZİYA SELÇUK'TAN "2023 EĞİTİM VİZYONU" AÇIKLAMASI: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.

Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.

Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.

2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.

Peki karnesi kötü olan çocuğa veliler nasıl davranmalı;

Karne almak; çocuklarda aşırı kaygı yaratabildiği gibi, anne ve babayı da oldukça heyecanlandırır. Şüphesiz her anne-baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Ancak beklenmeyen bir karne ile karşılaşınca nasıl tepki verilmeli?

Birkaç dersten kırık not getiren çocuğunuza olumsuz davranmak uzun vadede daha vahim sonuçlara yol açabilir. Öfkelenmek, kızmak, bağırmak gibi olumsuz yaklaşımların çocukların baskı altına girmelerine, motivasyonlarının daha da azalmasına, onların da anne babasına kızgınlık duymalarına neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, anne babasının aşırı tepkisiyle karşılaşan bir çocuğun, kendisi ile ilgili görüşlerinin negatife dönebileceğine ve yetersizlik düşüncesinin pekişebileceğine vurgu yapıyor.

Başkaları ile kıyaslamayın
Çocuğun kendine güvenini ve motivasyonunu olumsuz etkileyen en etkin davranışlar arasında, kendisinin sınıf arkadaşları veya başka çocuklarla kıyaslanmasıdır. Çocuklar başkaları ile kıyaslandıkça, ailelerine karşı daha agresif ve saldırgan olurlar. Çünkü bu çocuklar, ailelerini hiç memnun edemeyeceklerini düşünürler. Yaşadıkları hayal kırıklıkları kendi kapasitelerini engeller, hayat boyu ailelerini memnun etmeye çalışır ve etraflarını kontrol ederek yoğun bir kaygı yaşarlar. Çocuğun kapasitesinin üstünde beklentilere sahip olmak ve yüksek hedeflere ulaşamadığını görmek, karne döneminde hem aileler hem de çocuklar için baskı ve kaygı yaratır.

Karnesi kötü olan çocuğu cezalandırmayın
Çocuk karnesi ile eve geldiğinde hızla göz atmak ve hemen tepki vermek yerine, onunla karne üzerinde konuşmak için uygun bir zaman belirlenmelidir. Kötü notlar için onu cezalandırmak yerine düşük notları ve/veya öğretmenlerinin olumsuz yorumları hakkındaki fikirleri sorulmalıdır.

Birlikte plan hazırlayın
Çocuğun iyi olan dersleri için ise takdir etmeyi atlamadan, bir sonraki dönem eksiklerini nasıl tamamlamayı düşündüğü sorulmalı ve bu konuda beraberce bir plan hazırlanmalıdır.

Karnesi iyi olan çocuğu ödüllendirmede aşırıya kaçmayın

Karnesindeki notları yüksek olan çocuğa aşırı övgüde bulunmak sorumluluk ile başarı algısının yanlış şekillenmesine ve çevresini bu yanlış algıyla değerlendirerek ilişkilerinde problemler yaşamasına yol açabiliyor. Aynı zamanda başarısızlık korkusunun artmasına ve ileriye dönük kaygısının yoğunlaşmasına neden olabiliyor.

Karnesi başarılı olan çocukları ödüllendirirken, abartmamaya özen gösterilmelidir. Çocuğun büyük hediyeler için değil, geleceği için çalışması sağlanmalıdır.

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