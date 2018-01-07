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15 tatil ne zaman başlıyor? e-okul giriş

15 tatil ne zaman başlıyor? e-okul giriş

15 tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın programına göre 15 tatil için çok kısa bir süre kaldı. Bu yıl yarı tatil 15 gün değil takvime göre 16 gün sürecek. İşte 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı sömestr tarihi;

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 22:54 - Güncelleme: 07-01-2018 22:54

Milyonlarca öğrenci 15 sömestr tatilini bekliyor. Peki 15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı çalışma takvimine göre 15 tatil resmi olarak 22 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Fakat araya hafta sonunun da girdiği göz önüne alındığında tatilin 20 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacağı söylenebilir.

Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimine göre sömestr tatili resmi olarak 2 Şubat Cuma günü bitecek. Fakat araya giren iki günlük hafta sonu sebebiyle tatilin son günü 4 Şubat Pazar olarak söylenebilir. Birinci dönemin bitip ikinci dönemin başladığının habercisi olan sömestr tatili, toplamda 16 gün sürecek.

2018 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

– 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil
– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil
– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi resmi tatil
– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün resmi tatil
– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı
– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi resmi tatil
– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün resmi tatil
– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün resmi tatil
– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün) resmi tatil
– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün resmi tatil
– 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil
– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı
– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil

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