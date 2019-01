15 tatil kaç gün sürecek ne zaman bitiyor tarihi 2019

Bugün milyonlarca öğrenci ve öğretmen için heyecanlı bir gün oldu. 2018-2019 eğitim yılının ilk yarısı yarın sona erdi ve öğrenciler karnelerini alıp 16 günlük yarıyıl tatiline çıktı. Peki yarıyıl tatili ne zaman bitecek, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Öğrenciler yarıyıl tatiline bugün yani 18 Ocak cuma günü çıkacak. 16 günlük sömestr tatili 4 Şubat pazartesi günü bitecek. Sene sonu yaz tatili de 14 Haziran'da başlayacak.

KARNESİ KÖTÜ OLAN ÖĞRENCİYE NASIL DAVRANILMALI: Bir çocuğun her derste aynı yetenekte olmasının ve her derse aynı ilgiyi göstermesinin mümkün olmayacağını belirten Kurumsal İletişim Koordinatörü Filiz Kantekin, öğrencinin bazı derslerden yüksek, bazılarından düşük not almasının normal olduğunu söylüyor. Ailelerin çocuklarının başarısızlığının altında yatan nedenleri araştırıp bu sorunları çözüm yollarına yönelmesi gerektiğini söylüyor ve şunları öneriyor:

*Sinirlenmeyin

Bu konu hakkında çocuğunuzla yüksek sesle tartışıp aşırı tepki göstermekten kaçının. Çünkü böyle bir durumda çocuk, sizden uzaklaşacak ve konuşmaktan kaçınacaktır. Unutulmaması gereken, çocukla ile aile arasındaki en temel bağın sevgi olduğudur. Notları beğenmediğinizi ama onu her ne olursa olsun sevdiğinizi bilmesi gerekir.

*Çocuğunuzla iletişime geçin

Çocuğunuzun düşük notları sebebiyle onu cezalandırmamalısınız. Temel amacınız, notların neden düştüğünü öğrenmek olmalıdır. Ders konuları ile ilgili eksikleri mi var? Zaman yönetimi konusunda mı desteğe ihtiyacı var? Okul arkadaşları ile ilgili sizin bilmediğiniz bir sorun mu yaşıyor? gibi konuları değerlendirebilirsiniz.

*Her çocuk farklıdır, unutmayın

Çocuğunuzdan beklediğiniz notların gerçekçi olup olmadığını düşünün. Eğer çocuğunuz okul sorumluluklarını yerine getirip ödevlerini zamanında yapmış, derslere katılım sağlamış ise karnedeki notlar düşük olduğu için onu cezalandırmak olumsuz sonuçlar doğurabilir.

*İçinde bulunduğu durumu yaşamasına izin verin

Başarısızlığın da önemli bir hayat dersi olduğunu unutmayın. Çocuğunuz başarısız olduğu dersler için yaz tatilinde ekstra çalışma programı uygulayarak tatilini arkadaşlarından farklı şekilde geçirecekse önümüzdeki yıllarda bu deneyimi hatırlayarak daha fazla gayret gösterecektir.

*Öğretmenleriyle konuşun

Çocuğunuzun hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu anlamak için öğretmenleri ile görüşmeler organize edip okulundan destek alın.

*Bir başarı planı oluşturun

Yaz tatilini etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmek için desteğe ihtiyaç duyduğu dersleri içine alacak şekilde bir çalışma programı hazırlayın. Çocuğunuzun ilgisini çeken konuları günlük hayattaki uygulamaları örnek olarak gösterip derslerle bütünleştirin

OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR?

->Çocukluk, kişiliğin oluşum göstermeye başladığı bir dönemdir. Bu nedenle kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında en uygun zaman çocukluk dönemidir.

Küçük çocukların okuma alışkanlığının oluşmasında öncelikli olarak ailenin rolü son derece büyüktür.

->Okuma alışkanlığı kazanımını elde edebilmek için temelinin ailede atılması ve devamında da eğitim sistemin bir parçası olan öğretmenler tarafından atılması gerekir.

->Okumaya ne kadar erken yaşta başlanırsa kitap okuma alışkanlığına sahip olmak o kadar etkili olur. Çocuğunuz bu alışkanlığı ne kadar geç edinmeye çalışırsa kitap okumaya başlaması ve bunun devamını getirmesi de bir o kadar güç olur.

Bu bağlamda evebeynlerin çocuklarına sergiledikleri tutum ve alışkanlıklar kitap okuma alışkanlığının oluşmasında önemli ana faktöre girmektedir.

->Evebeynlerin küçük yaşlardan itibaren çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazanabilmeleri için onlara bu konuda özel olarak vakit ayırması gerekmektedir. Bunun için de çocuğunun ilgi düzeyine ve yaşına uygun kitaplar seçerek kitap okumayı sevmesini ve böylece bunu bir alışkanlık haline getirmesini sağlayabilirler.

->Evin içerisindeki kitaplar devamlı çocuğun erişebileceği yerlerde yani göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yapılması çocukların istedikleri zaman kitapları ulaşmasını, incelemesini ve hatta okumasını sağlayacaktır. Evde çocuğunun elinin altında bulunan kitaplar çocukların dikkatini çekip kitaplara yönelmesini sağlayacaktır.

->Bir diğer önemli nokta da, evebeynlerin çocuklarına rol-model olmaları gerekmektedir. Yani çocukta kitap okuma alışkanlığının oluşması için evebeynler de kitap okuyarak ve daima çocuğunun kitap okumasını destekleyip teşvikte bulunarak bunu sağlayabilirler.

->Anne ve babalar çocuklar da kitap okuma alışkanlığı için bir ödül sistemi oluşturmalıdır. Verilecek ödüller çocuğun kitap okuması için motive kaynağı olmaktadır. Örneğin ona ilgi düzeylerine ve yaşına göre yeni kitaplar alın veya birlikte kitapçıya gidip çocuğun istediği herhangi bir kitabı alın. Kısaca çocuğun o kitabı sahiplenmesine fırsat tanıyın, çünkü sahiplenmek çocuğun haz duygusunu artıracak ve kitap okuma alışkanlığının oluşmasını sağlayacaktır.

->Evde çocukla birlikte belirli zamanlarda kitap okuma saati uygulanmalıdır. Evebeynlerini gören çocuğun kitap okuma alışkanlığı daha da pekişecek ve kitapları sevmesinde etken görevi görecektir. Evebeyn olarak ne kadar kitap okuduğunuz çocuklar tarafından gözlemlenir ve kitap okuma alışkanlığı oluşumunda bunun etkisi oldukça büyüktür.

->Kitap okumanın ardından çocukla kitap hakkında sohbet etmekle çocuğuna göstereceği ilgi ve vereceği destek çocukların bugün ve gelecekte okuyan ve ne istediğini bilen bireyler olmasını sağlayacaktır.

->Çocuğun kitap okuma alışkanlığını kazanması için evde aktif katılımlar yapacak ortamlar hazırlayın. Örneğin çocuğunuzdan sesli kitap okuma yapmasını isteyebilirsiniz veya bir önceki örnekte olduğu gibi kitap okuduktan sonra kitap hakkında fikirlerini içeren sohbetler edebilirsiniz.

->Çocuklara devamlı olarak kitap okumanın gerekliliği ve önemi anlatılmalıdır. Kitap okuma alışkanlığının pekişmesinde yine önemli faktörler arasına girecektir. Çocuk bu sayede kitap okumanın gerekliliği ve önemi hakkında farkındalık sahibi olacak ve kitap okumayı yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getirecektir.