15 Ocak Salı tarihinde kar tatili ilan edilen iller

Kötü hava şartları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu 15 Ocak Salı günü eğitime ara verildiği açıklandı.

15 Ocak Salı tarihinde kar tatili ilan edilen iller

Bingöl'de kent merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

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15 Ocak Salı tarihinde kar tatili ilan edilen iller

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde, okul öncesi ile ilk ve orta dereceli okulların 15 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

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15 Ocak Salı tarihinde kar tatili ilan edilen iller

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İlçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

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15 Ocak Salı tarihinde kar tatili ilan edilen iller

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

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