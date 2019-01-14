15 Ocak Salı tarihinde kar tatili ilan edilen iller

Bingöl'de kent merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde, okul öncesi ile ilk ve orta dereceli okulların 15 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.
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