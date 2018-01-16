15 Ocak reyting sonuçları Çukur ve Söz'ün kapışmasında kim birinci oldu?

15 Ocak 2018 pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Siyah Beyaz Aşk, Çukur, Söz ve Kırgın Çiçekler reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Peki dün gecenin reyting mücadelesinde gecenin birincisi kim oldu? Çukur Söz'ü geçebildi mi? 15 Ocak 2018 reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Söz oldu. AB sıralamasında ise gecenin birincisi Çukur oldu. İkili arasında yaşanan kıyasıya rekabet aynı zamanda sosyal medyaya da yansıyor. İşte 15 Ocak 2018 pazartesi günü reyting sonuçları Twitter

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15 Ocak 2018 pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Siyah Beyaz Aşk, Çukur, Söz ve Kırgın Çiçekler reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Peki dün gecenin reyting mücadelesinde gecenin birincisi kim oldu? Çukur Söz'ü geçebildi mi? 15 Ocak 2018 reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Söz oldu. AB sıralamasında ise gecenin birincisi Çukur oldu. İkili arasında yaşanan kıyasıya rekabet aynı zamanda sosyal medyaya da yansıyor. İşte 15 Ocak 2018 pazartesi günü reyting sonuçları Twitter

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15 Ocak 2018 pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Siyah Beyaz Aşk, Çukur, Söz ve Kırgın Çiçekler reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Peki dün gecenin reyting mücadelesinde gecenin birincisi kim oldu? Çukur Söz'ü geçebildi mi? 15 Ocak 2018 reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Söz oldu. AB sıralamasında ise gecenin birincisi Çukur oldu. İkili arasında yaşanan kıyasıya rekabet aynı zamanda sosyal medyaya da yansıyor. İşte 15 Ocak 2018 pazartesi günü reyting sonuçları Twitter

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