15 Nisan 2018 reyting sonuçları Survivor diskalifiye şoku Savaşçı ne yaptı

15 Nisan 2018 Pazar günü reyting sonuçları ne oldu? 15 Nisan 2018 Pazar günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor'da diskalifiye olan yarışmacı şaşırttı. Savaşçı ve Jet Sosyete ne yaptı? İşte 15 Nisan 2018 Pazar günü reyting sonuçları.

Pazar akşamları oldukça hareketli geçiyor. TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018 izleyici ekrana kilitleyerek başı çekiyor. Kanal D ekranlarında Çocuklar Duymasın 'Gönül öldü mü ölmedi mi' sorularına yanıt vermek için ekranlardaydı. Show TV'nin yeni dizisi Tehlikeli Karım reyting pastasından yer kapmaya çalışıyor. FOX TV'nin Savaşçı dizisi yoluna devam ediyor. ATV'de Cennetin Gözyaşları ekrana gelirken, TRT 1 ekranlarında Aslan Ailem yayınlanıyor. Peki tüm karmaşada 15 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde neler oldu? 15 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 15 Nisan 2018 Pazar reyting sonuçları... Twitter

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Survivor 2018, Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybettiği akşamda Total, AB ve ABC'de zirveyi görerek pazar akşamını lider olarak kapattı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım! Twitter

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15 Nisan Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 18.05 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 16.13 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yer alırken, üçüncü sırada ise 9.97 share ile Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın yer aldı. Twitter

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