15 gün yumurta beyazı ile beslenilirse ne olur?

Yumurta beyazı ile deney nasıl başladı? Yumurta beyazı ile okuduğu olumlu yazılar ve sporcuların da bu ürünü tercih etmesi nedeniyle böyle bir deneye başlayan Christine Yu isimli kadın deney ile ilgili görüşlerini şu şekilde anlatıyor: ’’ Sabahları genel olarak iki yumurta yerim. Az pişmiş, çok pişmiş, omlet ne derseniz diyin. Bazen yumurtayı pişirirken içine ıspanak gibi farklı malzemeler de koyarım. Yanında da meyve yerim. Yani iki hafta boyunca her gün yumurta akı yemeye karar vermem zor olmadı. Her ne kadar sarısı lezzetli ve besleyici olsa da yumurtanın akı daha az kalori, yağ ve kolesterol içeriyor. Ayrıca protein bakımından da çok zengin.’’