15 gün yumurta beyazı ile beslenilirse ne olur?

Protein bakımından zengin ve düşük karbonhidrat içeren yapısı ile sağlıklı beslenmeyi sevenlerin bir numaralı besin kaynağı olan yumurta ile yapılan ilginç bir deneye göz atmaya ne dersiniz?

15 gün yumurta beyazı ile beslenilirse ne olur?

Sağlıklı beslenmeye büyük önem veren Christine Yu isimli kadın yaptığı deney ile beyaz omletin tüm etkilerini ortaya koyuyor. 2 hafta boyunca güne yalnızca beyaz omlet ile başlayan Christine’in şaşırtıcı deneyinin sonuçlarına gelin birlikte göz atalım.

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15 gün yumurta beyazı ile beslenilirse ne olur?

Yumurta beyazı ile deney nasıl başladı? Yumurta beyazı ile okuduğu olumlu yazılar ve sporcuların da bu ürünü tercih etmesi nedeniyle böyle bir deneye başlayan Christine Yu isimli kadın deney ile ilgili görüşlerini şu şekilde anlatıyor: ’’ Sabahları genel olarak iki yumurta yerim. Az pişmiş, çok pişmiş, omlet ne derseniz diyin. Bazen yumurtayı pişirirken içine ıspanak gibi farklı malzemeler de koyarım. Yanında da meyve yerim. Yani iki hafta boyunca her gün yumurta akı yemeye karar vermem zor olmadı. Her ne kadar sarısı lezzetli ve besleyici olsa da yumurtanın akı daha az kalori, yağ ve kolesterol içeriyor. Ayrıca protein bakımından da çok zengin.’’

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15 gün yumurta beyazı ile beslenilirse ne olur?

‘’Her sabah çok doyuyorum ve uzun süre acıkmıyorum’’ Deneyin ilk günlerinde aç kalacağından korkan Christine durumun hiç de böyle olmadığını şu sözler ile anlatıyor:’’ Bu iki hafta boyunca hiç yumurta sarısı yememiş olsam da zaman zaman yumurta akını sebze ya da meyvelerle bir arada yedim. Bu süreçte hiç karnım kazınmadı. Deneye başladığımda doymayacağımdan korkmuştum ama yanılmışım."

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15 gün yumurta beyazı ile beslenilirse ne olur?

‘’Daha iyi spor yapmamı sağladı’’ Her sabah kahvaltıdan sonra spor yapan ve bu deney boyunca da bunu aksatmayan Christine bu deney sayesinde daha iyi spor yaptığını sözlerine ekliyor:
’’ Sabah spor yapmadan bir şeyler yemeliyim. Hafif şeyleri tercih ederim ki mideme oturmasın. Çırpılmış yumurta hafif tanımına pek uymasa da haşlanmış yumurta akının aslında epey hafif olduğunu öğrendim. Bana gereken enerjiyi verdiler ve muz le tost yediğim günlere oranla daha az karbonhidrat almış oldum. Hiç karın şişliği hissetmedim, midem rahatsız olmadı."

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