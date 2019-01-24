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15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

ŞANLIURFA'da polis tarafından kimliği açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği eşi Mehmet E.'yi (27) bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan kadının, boşanma isteğine olumsuz yanıt alınca cinayeti işlediği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 15:51 - Güncelleme: 24-01-2019 15:51

Olay, dün akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği Mehmet E.'ye, anlaşamadıklarını belirtip, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet E., kadının bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kadın, mutfaktan aldığı bıçakla, kocasına saldırdı. Kanlar içinde kalan Mehmet E., komşuların çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet E.'ün cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

HIRSIZLAR KOCAMI ÖLDÜRDÜ' DİYE İHBARDA BULUNMUŞ
Şanlıurfa’da tartıştığı eşi Mehmet Engül’ü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Nesire Engül'ün, olayın ardından '155 Polis İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.

CEZAEVİNE KONULDU
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nesire Engül, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 16:33 buda karı dehşeti olmalı!

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