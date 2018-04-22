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15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye katılmasına AK Parti'den ilk yorum

15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye katılmasına AK Parti'den ilk yorum

CHP'nin İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için 15 vekil vermesi gündeme bomba gibi düştü. AK Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır." dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 16:01 - Güncelleme: 22-04-2018 16:01

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıllık partisini "okeye dördüncü arayan" bir parti haline getirdiğini belirterek, "Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır." dedi.

Turan, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi siyasetini geliştiremeyen, topluma bir şey vadedemeyen bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

CHP'nin geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını söyleyen Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız." dedi.

CHP VEKİLLERİNİ PAZARLADI: Turan, İYİ Parti sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile seçime girme konusunda bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdiğini, CHP'nin ise bugün ortada bir problem varmış gibi milletvekillerini İYİ Parti'ye pazarladığını ifade etti.

Bunun, siyasi ahlaka sığmayan, utanç verici bir durum olduğunu söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."

ZEYBEKCİ: ÇOMAK SOKMAK İSTİYORLAR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin "Dünyada bu değişme, daha doğrusu Türkiye'nin bu değişime ayak uydurmasına hazmedemeyen, tekerine çomak sokmak isteyen. Türkiye tekrar birileri tarafından yönetilsin, tekrar topladığı 100 liralık verginin 87 lirasını faize versin, 13 lirasıyla ödeyemediği o memur maaşlarını İMF'den borçlansın. Ve Türkiye tekrar bir yerlerden ekonomi bakanları gelsin. Buyruk ve emir gelsin diye bunu isteyenler bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetine sahip oluyorlar. 15 tane CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye girmiş. Sebep?" dedi.

İşte İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li! Neden istifa ettiğini açıkladı

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  • Misafir 22 Nisan 2018 16:59 MHP ile gayrimeşru imam nikahı kıyanlar Fetö'ye ne istediyse verenlar çıldırıyor!

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