  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

15 bin TL maaşla personel alınacak! Bakın hangi kurum!

15 bin TL maaşla personel alınacak! Bakın hangi kurum!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir'de istihdam edilmek üzere 28 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alınacak personeli 15 bin TL maaş alacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-01-2018 13:44 - Güncelleme: 29-01-2018 13:44

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 4 ilde istihdam edilmek üzere 28 sözleşmeli personel alımı yapacak.Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir'de çalışacak personellerin alacağı en fazla maaş ise 14 bin 923 lira olacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nin (SHGM) personel alımına yönelik ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
4 İLDE GÖREV ALACAKLAR: Buna göre, Genel Müdürlük, sınav şartı aramaksızın 15 havacılık sertifikasyon uzmanı, 10 havacılık simülatör uzmanı ve 3 büro personeli alacak. İstihdam edilecek personel Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir'de çalışacak.


15 BİN LİRA MAAŞ
 
Havacılık sertifikasyon uzmanlarına mesleki tecrübelerine göre 13 bin 623 lira ile 14 bin 923 lira, havacılık simülatör uzmanlarına 9 bin 79 lira ile 9 bin 945 lira, büro personellerine 2 bin 439 lira ile 2 bin 865 lira arasında brüt ücret ödenecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 15 bin TL maaşla personel alınacak! Bakın hangi kurum! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2018 13:58 böyle ballı yerlere kimselere kaptırmazlar.kimleri alacakalrı çoktan belli olmuş,torpil listesi çoktan ulaşmıştır.sınav yapılıyor görüntü ile gözler boyandıktan sonra ,akp nin torpilileri yerleşir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat