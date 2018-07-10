1.5 aylık Mehmet Akif şehit babasını böyle uğurladı...

GİRESUN'un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Cevizci'nin 1,5 aylık oğlu Mehmet Akif'in de babasının tabutunun başına getirilmesi duygu selini artırdı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin Ilgın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilçeye bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından, silah arkadaşlarının omuzlarında mahalle meydanına getirildi.
Burada şehidin babası Mehmet, annesi Fadime ve eşi Sümeyye Cevizci ile diğer yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Giresun Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında 3 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit Cevizci'nin 1,5 aylık oğlu Mehmet Akif de babasının tabutunun yanına getirildi.
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