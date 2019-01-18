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146 kişiyi öldüren Lassa Sıtması nedir hangi hayvandan bulaşır?

146 kişiyi öldüren Lassa Sıtması nedir hangi hayvandan bulaşır?

Nijerya'da hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması"dan bir yılda 146 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 05:55 - Güncelleme: 18-01-2019 05:55

Lassa sıtmasının ortaya çıkmasının 50'nci yılı nedeniyle başkent Abuja'da düzenlenen ilk Lassa konferansına, üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, dini liderler, ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Konferansta konuşan Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Chikwe Ihekweazu, ülkede bir yılda 23 eyalette 3 bin 229 vaka tespit edildiğini, 146 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ülkede çoğu kişinin Lassa belirtilerini bilmedikleri için malarya ile karıştırdıklarını ifade eden Ihekweazu, "Lassa sıtması Nijerya'da 50 yıl önce tespit edildi ve o yıllar boyunca ilk defa böyle bir yüksek rakam çıktı." dedi.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşır
Ihekweazu, Lassa sıtması ile mücadele konusunda yeni stratejiler ve aşılar bulunması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

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