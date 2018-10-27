140 aşçı 8 saatte hazırladı! Bu bir rekor

Bosna Hersek Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 2017'de Rusya'da kırılan 8 saatte 12 bin 716 krep hazırlama rekoru geçildi. Bosna Hersekli aşçılar, 8 saatten daha az bir sürede 12 bin 874 krep hazırlayarak, bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.



