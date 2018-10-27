140 aşçı 8 saatte hazırladı! Bu bir rekor

Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna Turizm Festivali kapsamında, 8 saatte 12 bin 874 krep hazırlayan aşçılar bu alanda adlarını Guninnes Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı.
Bosna Hersek Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 2017'de Rusya'da kırılan 8 saatte 12 bin 716 krep hazırlama rekoru geçildi. Bosna Hersekli aşçılar, 8 saatten daha az bir sürede 12 bin 874 krep hazırlayarak, bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.
Dernek Başkanı Nermin Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni rekor denemesinin 15 hakem tarafından takip edildiğini belirterek, rekoru kırmış olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Gastronominin Saraybosna Turizm Festivali'nde özel bir yere sahip olduğunu aktaran Hodzic, bugünkü rekor denemesine 140'a yakın aşçının katıldığını ifade etti.
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