14 yaşındaki Sevgi’den 2 gündür haber alınamıyor!

KÜTAHYA Bahçelievler Mahallesi'nde annesi sabah saatlerinde işe giderken kanepede uyuyan 14 yaşındaki Sevgi Çiçek'ten haber alınamıyor.

Son alarak mahalleli tarafından görüldüğünde "Bakkala gidiyorum" diyen Sevgi'den 2 gündür haber yok. Gözü yaşlı anne Ummuhan Karatavuk ise kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Kızını son olarak sabah uyurken gördüğü ancak eve geldiğinde kızını bulamadığı söyleyen Anne Ummuhan Karatavuk, “Akşam eve geldim. 'Sevgim' diye seslendim ama evde yoktu. Bende arkadaşına gittiğini düşünerek oraya gittim ancak orada da yoktu. Gerekli yerler kayıp başvuruşu yaptım. Teyzesigil evde notlar bulmuşlar. Notlarda yazanlar beni endişelendiriyor. 'Anne ben gidiyorum, ben sana demiştim. O baraj benim mezarın olacak demiştim' diye yazmış” şeklinde konuştu.

Kayıp Sevgi’nin kuzeni Ahmet Çalış ise, "Kayıp haberinden sonra evde geldim ve notlar buldum. 'Yaşamak istemiyorum, nefes alamıyorum' gibi şeyler yazıyordu. Yazılarda 'Ahmet' diye bir isim geçiyor. Kimse bu 'Ahmet' onunla ilgili de bir konu var. Görenlerden duyanlardan gelecek haberi bekliyoruz” dedi.

  • Güncel 28 Ekim 2018 21:39
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN 14 yaşındaki Sevgi’den 2 gündür haber alınamıyor! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro