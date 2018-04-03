14 yaşındaki oyuncu dolar milyoneri oldu

Stranger Things dizisinin 14 yaşındaki oyuncusu Millie Bobby Brown’a yeni sezon bölümleri için toplam 3,2 milyon dolar (ortalama 12 milyon lira) ödenecek.

Stranger Things dizisinin 14 yaşındaki oyuncusu Millie Bobby Brown’a yeni sezon bölümleri için toplam 3,2 milyon dolar (ortalama 12 milyon lira) ödenecek. Stranger Things dizisinin başrol oyuncusu Millie Bobby Brown, dizinin yeni sezonu için 3,2 milyon dolarlık (ortalama 12 milyon lira) anlaşma yaptı. Üçüncü sezonuyla ekrana gelecek olan Netflix dizisinde Brown’la birlikte pek çok çocuk oyuncu rol alsa da Brown en yüksek ücreti alan isim oldu. Twitter

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TMZ’nin haberine göre 14 yaşındaki Brown, üçüncü sezonda bölüm başına 350 bin dolar kazanacak. Brown’un kazancının, dizinin yetişkin başrol oyuncuları Winona Ryder ve David Harbour’ın kazancına ulaştığı öne sürüldü. İspanya’da doğan, İngiltere’de büyüyen Brown, dizideki Eleven rolüyle Emmy Ödülleri’ne aday gösterilmişti. Twitter

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Diziyle kazandığı şöhret sayesinde pek çok ünlü arkadaş da edinen Brown, özellikle Kim Kardashian’la kurduğu yakın ilişkiyi sosyal medya paylaşımlarıyla gösteriyor. ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki dizi Stranger Things, ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizemi konu alıyor. Twitter

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