14 yaşındaki oyuncu dolar milyoneri oldu

Stranger Things dizisinin 14 yaşındaki oyuncusu Millie Bobby Brown’a yeni sezon bölümleri için toplam 3,2 milyon dolar (ortalama 12 milyon lira) ödenecek.

14 yaşındaki oyuncu dolar milyoneri oldu

Stranger Things dizisinin 14 yaşındaki oyuncusu Millie Bobby Brown’a yeni sezon bölümleri için toplam 3,2 milyon dolar (ortalama 12 milyon lira) ödenecek. Stranger Things dizisinin başrol oyuncusu Millie Bobby Brown, dizinin yeni sezonu için 3,2 milyon dolarlık (ortalama 12 milyon lira) anlaşma yaptı. Üçüncü sezonuyla ekrana gelecek olan Netflix dizisinde Brown’la birlikte pek çok çocuk oyuncu rol alsa da Brown en yüksek ücreti alan isim oldu.

17
14 yaşındaki oyuncu dolar milyoneri oldu

TMZ’nin haberine göre 14 yaşındaki Brown, üçüncü sezonda bölüm başına 350 bin dolar kazanacak. Brown’un kazancının, dizinin yetişkin başrol oyuncuları Winona Ryder ve David Harbour’ın kazancına ulaştığı öne sürüldü. İspanya’da doğan, İngiltere’de büyüyen Brown, dizideki Eleven rolüyle Emmy Ödülleri’ne aday gösterilmişti.

27
14 yaşındaki oyuncu dolar milyoneri oldu

Diziyle kazandığı şöhret sayesinde pek çok ünlü arkadaş da edinen Brown, özellikle Kim Kardashian’la kurduğu yakın ilişkiyi sosyal medya paylaşımlarıyla gösteriyor. ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki dizi Stranger Things, ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizemi konu alıyor.

37
14 yaşındaki oyuncu dolar milyoneri oldu

Stranger Things dizisinin 14 yaşındaki oyuncusu Millie Bobby Brown’a yeni sezon bölümleri için toplam 3,2 milyon dolar (ortalama 12 milyon lira) ödenecek. Stranger Things dizisinin başrol oyuncusu Millie Bobby Brown, dizinin yeni sezonu için 3,2 milyon dolarlık (ortalama 12 milyon lira) anlaşma yaptı. Üçüncü sezonuyla ekrana gelecek olan Netflix dizisinde Brown’la birlikte pek çok çocuk oyuncu rol alsa da Brown en yüksek ücreti alan isim oldu.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro