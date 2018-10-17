14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi ülkeden kovuldu

6 Nisan’da ABD Florida'da yaşanan olayda, hidroterapist olan Sarah Louise McGill, internet üzerinden para karşılığı ilişkiye girmek için hayat kadını arayan çocukla mesajlaşmaya başladı. 28 yaşındaki İskoç kadın 480 dolar karşılığında 14 yaşındaki bir çocukla otelde ilişkiye girdi.

Çocuğun babası, skandalı fark eder etmez olayı polise bildirdi. Polis, otel odasına yaptığı baskında kadını başka bir erkekle yakaladı. İskoçya vatandaşı olan Sarah'ın pasaportuna da el konuldu. 1 Eylül’de İngiltere’ye gitmek üzereyken yakalandı ve sınır dışı edildi. Haziran ayında yargılanan kadın, bu hafta Birleşik Krallık’a döndükten sonra da, ‘cinsel suçlu’ listesine alındı.