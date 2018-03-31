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14 yaşındaki çocuğu istismar edip nişanlandı!

14 yaşındaki çocuğu istismar edip nişanlandı!

ANTALYA’da 2016’da evlenme vaadiyle 14 yaşındaki S.Ö.’yü kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Etem Öztürk (38), 15 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 17:59 - Güncelleme: 31-03-2018 17:59

Antalya'da Serik’e bağlı Kadriye Mahallesi’nde esnaflık yapan Etem Öztürk, Aralık 2016’da iddiaya göre o tarihte 14 yaşında olan S.Ö’yü babasının evinden kaçırarak kendi evinde cinsel istismarda bulundu. Kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Öztürk’ün evli olduğu ortaya çıktı. Kızın ailesi S.Ö.’den şikayetçi oldu. Geçen yıl ocak ayında ’çocuğa nitelikli cinsel istismar’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla tutuklanan Etem Öztürk, mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava sürerken eşinden boşanan Etem Öztürk, S.Ö. ile nişanlandı.

 Duruşmada kendisinden şikayetçi olmayan, şu an nişanlı olduğu S.Ö.’nün yaşının küçük olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Devletin şefkatli yüzünü göstermesini bekliyorum" diye beraat talep eden Öztürk, tutuklandı.

’DEVLETİN ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUM’

Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına S.Ö., annesi K.Ö. ile babası Y.Ö., tutuksuz sanık Etem Öztürk ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren sanık Etem Öztürk, mağduru evlenmek amacıyla kaçırdığını savunarak, "S.Ö. bana 19 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Nişanlandık. Devletin şefkatli yüzünü göstermesini bekliyorum" dedi.

’BENİ KAÇIRMASINI SÖYLEDİM’

S.Ö. ise "Ben onu çok sevdim. Beni kaçırmasını söyledim. Yaşımın 19 olduğunu söyledim. Benim rızamla oldu" diye ifade verdi.

ANNE SORULARA GEÇ YANIT VERDİ

Duruşmada S.Ö.’nün annesi K.Ö. mahkeme başkanının "Sanık evinize kaç kere geldi?" sorusuna şaşırarak ve bir süre düşünerek, "4-5 defa geldi" diye cevap verdi. Mahkeme başkanı "Hiç S.Ö. hakkında konuştunuz mu, okulunu sordu mu?" sorusuna ise anne K.Ö., uzun süren sessizliğin ve başkanın uyarısının ardından "Hiç konuşmadık. Şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme başkanı, anne K.Ö.’nün sorulan sorulara uzun süre bekleyerek ve uyarı üzerine cevap verdiğini tutanağa geçirtti. Baba Y.Ö. de sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin S.Ö.’nün 14 yaşında olduğunu bilmediğini, herhangi bir kastının olmadığını ve beraatını talep ettiğini belirtti.

’BİR HATAYA DÜŞTÜM’

Son sözü sorulan sanık Etem Öztürk, "S.Ö. okula gitmiyordu, çilek bahçesinde çalışıyordu. Dışarıda makyaj yapıyordu. Bir hataya düştüm. Mağdurun yaşını ailesi bana söyleyince öğrendim. Kendisiyle nişanlandık, yaşı dolunca evleneceğiz" dedi.

DURUŞMA SALONUNDA TUTUKLANDI

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Etem Öztürk’e itiraz hakkı açık olmak üzere ’çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunmak’ suçundan 13 yıl 4 ay, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Suçun katalog suçlardan olması ve cezanın süresini dikkate alan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Etem Öztürk’ün hükmen tutuklanmasını kararlaştırdı. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan Etem Öztürk, işlemlerinin yapılmasının ardından cezaevine götürüldü.

DAHA ÖNCE DE İSTİSMARDAN DOSYASI ÇIKTI

Sanık Etem Öztürk’ün geçen şubat ayında bir internet sitesinin başlattığı ’tecavüze idam istiyoruz’ imza kampanyasına destek verdiği ve sosyal medya hesabından "Çocuk istismarına tecavüze hayır" şeklinde paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı. Ayrıca sanık Etem Öztürk hakkında daha önce de cinsel istismar dosyasının olduğu belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • zafer gülten 31 Mart 2018 18:56 kabahat kızın ailesinde,adamı paralı görüp,kızlarını pekkeş çekmişler anladığım kadarıyla,kızın ailesinin cezalandırılması lazım en başta ki,diğer kızını zenginlere pekkeş çekenlere ibret olsun.

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