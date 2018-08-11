14 yaşındak çocuk doğum gününde toprağa verildi

Olay, 4 Ağustos günü Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, kaldığı özel öğrenci yurdunda dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını beton zemine çarpan Topal, ağır yaralandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği İsmail Kerem Topal, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Topal, 9 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN KORDONUNA TAKILMIŞ: Yurt yöneticilerince aileye verilen ve sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Topal'ın arkadaşlarının arasında yürürken ayağının merdivenin hemen başında bulunan elektrik süpürgesinin kordonuna takıldığı ve sendeleyerek merdivenlerden düştüğü görüldü. Topal'ın düşerken merdivenin başında duran bir arkadaşına da çarptığı görülüyor.