14 şubat mesajları 4 kıtalık 8 kıtalık Sevgililer günü şiirleri

14 Şubat sevgililer günü hediyem hazır ama üzerine resimli kısa ve anlamlı 14 Şubat sözleri yazmak istiyorum ya da sevgilimi en güzel resimli 14 şubat mesajları ile uyandırmak istiyorum mu diyorsunuz sizin için en güzel Sevgililer günü sözlerini, şiirlerini ve 14 şubat resimli mesajlarını derledik. Biliyoruz sevdiğiniz kadın ya da erkek sizin için bir gün değil her gün anlamlı ve özel! Ama unutmayın herkes sevildiğini duymak ister!Haydi o zaman sizin için derlediğimiz 14 şubat resimli mesajlarına ve Sevgililer günü sözleri, şiirlerine bir göz atın.

Hep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin? Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var; Kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin...

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

-Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

-Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.

-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

-Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

-Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

-Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!

SEVGİLİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Sevgililer Günü'nde sevdiğinize romantik bir şiirle hediye vermek isteyenler için en güzel Sevgililer Günü şiirlerini derledik.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum.

Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum.

Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum.

Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum.

Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden,

Geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten,

Hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!

Seni çok seviyorum.

Sevgiler günümüz kutlu olsun aşkım!

SEVGİLİLER GÜNÜ 14 ŞUBAT ŞİİRLERİ

Bu gün bütün işleri bir tarafa bırak,

Önce sevdiğine bir sms ya da mail at,

Sonra gül alıp koş sevdiğinin yanına,

Çünki, bugün sevgililer günü 14 Şubat…

Ayrılmasın sevenler yettikçe hayat,

Ona bir yüzük al, fark etmez kaç karat,

Onu ne kadar sevdiğini bir daha anlat,

Çünki, bugün sevgililer günü 14 Şubat…

Ahhh şu sevilenler, sevenlerin değerini bir anlasa…

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ŞİİR

Sevgi, el ele tutuşmaktır,

Sevgi, göz göze bakışmaktır.

Sevgi, bir kelebek,

Sevgi, bazen de bir çiçek.

Sevgi, hırlaşmak değil paylaşmak,

Sevgi, kavga değil aşkla yaklaşmak.

Sevgi, yürekte duyulan kıpırtı,

Sevgi, gözde görülen pırıltı.

Sevgi, yuva sıcağı,

Sevgi, ana kucaşı.

Sevgi, esirgemek, kollamak,

Sevgi, bir yetim saçı okşamak.

Sevgi, goncadır, gül olup açılan,

Sevgi, şekerdir, dillerden saçılan.

Sevgi, çevredir, yeşildir daldır,

Sevgi, sohbettir, muhabbettir baldır.

Sevgi, gönlü hoş tutan hece,

Sevgi, aydınlık, pırıl pırıl gece.

Sevgi, var ile yok arası,

Sevgi, iki kaşın arası.

Sevgi, nimet, aş ekmek,

Sevgi, bir türkü, bir gayde çekmek.

Sevgi, var olmak, var olanı bilmek,

Sevgi, haddini bilmek, kendine gelmek.

Sevgi, kul olmak, kulluk etmek,

Sevgi, Yaradan’a şükretmek.

Sevgililer Günü, bizim için hergün.

Sen sevdiğimsin her anımda aklımda olansın

En değerli varlığımsın en başta aşkımsın

Varlığımın sebebisin ::

Gülüşlerin bana yeter gülüm

İkazsızca seviyorum diye biliyorum işte;;;

Leyla’yı andırdın bana mecnun misaliyim,,

Ey deli yüreğimin dermanı, devası

Resimlerin ağlatıyor aşkını ben de

Güller sıralandı aralarında ki tek güzel sen idin

Üstüne aşkım yazılı

Ne güzelsin sen

Üzülme sevdiğimsin sevgilim sevgililer günün kutlu ve benimle olsun…

14 ŞUBAT ŞİİRİ

Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan,

Bazıları için hüsran.

Kimi için sevdiklerine sevgisini paylaşmak için çok,

Anlamlı bir gün.

Kimi için keşkelerle ya da hayallerle hüzünlü,

Anlamsız bir gün.

Birde tabiki yeni ayrılanlar ya da bir sene önceki,

14 Şubat’ı arıyanlar ya da sevdiklerine kavuşamayanlar,

Belki kalplerinden bir kırmızı gül,

Belki sadece gözlerinin içine bakıp: Seni Seviyorum

demek isteyenler...

Acaba Sen hangisindensin?