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14 Şubat hediyeleri erkeğe ne alınır uygun hediye seçenekleri

14 Şubat hediyeleri erkeğe ne alınır uygun hediye seçenekleri

Aşk ve sevgi dolu en özel, romantik güne sadece sayılı günler kaldı. Çiftler tarafından bu sene 14 Şubat ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırmaları başladı. 14 şubat perşembe gününe denk geliyor. Peki 14 şubat hediyeleri erkeğe ne alınır, kadına sevgililer günü ne alınır?

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 16:00 - Güncelleme: 31-01-2019 16:00

14 Şubat Sevgililer günü geldi çattı. Siz hala sevdiğiniz erkeğe ya da kocanıza ne alacağınıza karar vermediniz mi? Mağaza mağaza dolaşmadan size kolayca seçebileceğiniz hediye kataloğu hazırladık. Siz de 14 Şubat erkeğe alınacak en güzel hediyeler kataloğuna göz atıp eşiniz, sevgiliniz ya da kocanız için en uygun hediyeyi seçebilirsiniz. 

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR? 14 Şubat Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. 14 Şubat Sevgililer Günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanır. Madem kutlanıyor o zaman o hediyeler illa ki alınacak. Gelin 14 Şubat Sevgililer gününde erkek arkadaşınıza ne hediye alacağınıza şöyle bir göz atalım.

TARAFTAR ÜRÜNLERİ; eğer erkek arkadaşını spor tutukunuysa işi en kolay olanlardan biri siz olabilirsiniz. Çünkü erkek arkadaşınız için en ideal hediye taraftarı olduğu takımın herhangi bir ürünü olabilir. Forma, atkı, sweatshirt, tişört, ayakkabı, çanta... Liste uzar gider. Hadi şimdi siz doğru bu ürünlerin satıldığı bir mağazaya doğru yol alın bizlerde sıradaki hediyeye geçelim.

GÖMLEKSİZ ASLA; Tabi sadece gömlek değil. En kolay yoldan gömlek, pantolon, kazak, tişört veya herhangi bir giyim ürünü ideal ve kullanışlı bir ürün olacaktır.

EN KALICI AKSESUAR; Kemer bazıları için bir takıntı bile olabiliyor. Şık, hem günlük hem özel bir yerde takılabilecek bir kemer oldukça doğru bir tercih olabilir.

EN KESTİRME KURTULUŞ; üst düzey işler dışında kullanılmayan kravat aslında şık bir hediyedir.

EĞER PARAYA KIYARIM DİYORSANIZ; bir takım elbise şahane bir hediye. Sürekli giyebileceği bir hediye olmaz ancak gardrobunda kalıcı bir hediye olacağı kesin.

İsminizin baş harflerinden oluşan kol düğmeleri de romantik hediyelere örnektir.

EĞER TEKNOLOJİ HAYATINI VAZGEÇİLMEZİYSE; size biraz tuzluya patlama ihtimali var ama arada böyle şeylere değer. Bir cep telefonu olmadı bir kulaklıktan başlayan geniş skaladan sevgilinize uygun bir hediye seçebilirsiniz.

ZAMAN ÖNEMLİ; belki hediye edebileceğini bir saatle 'Zaman akıyor ama biz hala evlenemedik' mesajını dolaylı yoldan vermiş olursunuz.

Bakımlı erkeklerin belki de en vazgeçilmezi parfüm. Eğer sevgilinizin ağır ve kötü kokan parfümünden şikayetçiyseniz bir parfüm olmanın tam zamanı.

BİR MAÇ BİLETİ BİLE ONU MUTLU EDEBİLİR; hayatınızdaki insanın spor müsabakalarına olan ilgisi doğrultusunda bir maç bileti hediye olabilir.

 

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