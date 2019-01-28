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14 şubat bu sene hangi gün resimli kısa sevgililer günü sözleri

14 şubat bu sene hangi gün resimli kısa sevgililer günü sözleri

Sen benim için bir gün değil her gün çok özelsin sevgilim diye düşünsek de 14 Şubat Sevgililer günü birçok çift için anlamlı ve özel bir gün. 14 Şubat hediyelerinizi aldınız ve sevdiğiniz erkeğe ya da sevdiğiniz kadına vermek için saatleri sayıyorsunuz. Peki 14 şubat hediyenize Sevgililer Günü mesajı yazdınız mı? Sevgilinize yollayacağınız en güzel 14 Şubat sözleri, resimli kısa 14 Şubat mesajları ve Sevgililer günü şiirlerini biz sizin için hazırladık.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 11:40 - Güncelleme: 28-01-2019 11:00

14 Şubat sevgililer günü hediyem hazır ama üzerine resimli kısa ve anlamlı 14 Şubat sözleri yazmak istiyorum ya da sevgilimi en güzel resimli 14 şubat mesajları ile uyandırmak istiyorum mu diyorsunuz sizin için en güzel Sevgililer günü sözlerini, şiirlerini ve 14 şubat resimli mesajlarını derledik. Biliyoruz sevdiğiniz kadın ya da erkek sizin için bir gün değil her gün anlamlı ve özel! Ama unutmayın herkes sevildiğini duymak ister!Haydi o zaman sizin için derlediğimiz 14 şubat resimli mesajlarına ve Sevgililer günü sözleri, şiirlerine bir göz atın

Sevdiklerinizin sevgililer gününü kutlamayı, hediyelerle onları mutlu etmeyi ihmal etmeyin. İşte sevgilinize gönderebileceğiniz romantik ve duygu dola sevgililer günü sözleri;

-Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

-Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.


-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun. 
-Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
-Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!
-Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

-Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!

 

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