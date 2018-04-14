14 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto’da haftalardır devir gerçekliyor 6 numara bilen çıkmıyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 8 milyon 766 bin TL belirledi. İşte Sayısal Loto 14 Nisan Cumartesi çekiliş sonuçları…

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte kazandıran numaralar…

3, 11, 34, 37, 40, 43

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Tüm çekilişler 21:15’te gerçekleşiyor ve Milli Piyango İdaresi’nin sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Milli Piyango çekilişleri ise her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleşiyor.