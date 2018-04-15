14 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor 2018 mi Yeni Gelin mi

Cumartesi akşamları ekranlarda kıyasıya rekabet devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 en önemli oyunların oynandığı iki akşamı cumartesi ve pazar. Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin, Star TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Fazilet Hanım ve Kızları kıyasıya rekabetine devam ediyor. Fox TV ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Adı:Zehra ise pastadan pay kapmaya çalışıyor. Kanal D'de İnsanlık Suçu ne yaptı? Peki böylesi karmaşık bir akşamda reyting sonuçları ne oldu? 14 Nisan 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelen dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 14 Nisan 2018 Cumartesi reyting sonuçları...