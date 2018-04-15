14 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor 2018 mi Yeni Gelin mi

Cumartesi akşamları ekranlarda kıyasıya rekabet devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 en önemli oyunların oynandığı iki akşamı cumartesi ve pazar. Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin, Star TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Fazilet Hanım ve Kızları kıyasıya rekabetine devam ediyor. Fox TV ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Adı:Zehra ise pastadan pay kapmaya çalışıyor. Kanal D'de İnsanlık Suçu ne yaptı? Peki böylesi karmaşık bir akşamda reyting sonuçları ne oldu? 14 Nisan 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelen dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 14 Nisan 2018 Cumartesi reyting sonuçları...
Survivor 2018, Total, AB ve ABC'nin zirvesinde yer aldı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Kimler reyting pastasından beklediğini bulabildi? Beraber bakalım!
14 Nisan 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 17.62 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 14 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin yer alırken, üçüncü sırada ise 11.39 share ile Yeni Gelin (ÖZET) yer aldı.
AB grubunda da Survivor 21.87 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 11.64 share ile Star TV'de ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları yer alırken, üçüncü sırada ise 8.92 share ile Kalk Gidelim yer aldı. ABC grubunda ise 20.29 share ile Survivor birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Fazilet Hanım ve Kızları, üçüncü sırada ise Kanal D'de ekrana gelen İnsanlık Suçu yer aldı.
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