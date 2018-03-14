14 Mart MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları, bu akşam yapılacak olan çekiliş sonrasında belli oldu. Geçtiğimiz hafta 7 kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu'nda bu haftanın kazanan numaraları MPİ tarafından yapılan çekiliş sonrasında açıklandı. İşte bu haftanın Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri...

Şans Topu’nda en çok çıkan sayılar: 29 sayısı 151 kez çıkarken, 15 sayısı 146 kez çıktı. 22 sayısı 144 kez çıkarken, 2,5 ve 6 sayıları 139 kez çıktı. İkinci kürede ise en çok çıkan numaralar: 6 sayısı 82 kez, 10 sayısı 75 kez, 12 sayısı 74 kez çıktı.

En az çıkan sayılar: 16 ve 27 sayıları 118 kez çıktı. 30 sayısı 115 kez çıkarken, 33 ve 34 sayıları 114 kez çıktı. 31 sayısı 112 kez çıktı ve son olarak 21 sayısı 111 kez şans oyununda çıktı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

14 Mart 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 2 - 7 - 10 - 16 - 21 + 9

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Öte yandan çekilişte 5 bilen 24 kşii 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4+1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 200 bin 677 kişi de 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.