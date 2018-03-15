14 Mart 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'e direnemiyor

Haftanın en büyük kapışması Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul... Bir yanda TRT 1'in fenomene dönüşen, Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin hayatının anlatıldığı Diriliş Ertuğrul öte yanda ATV'nin kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Nefes ve Tahir'in hikayesinin anlatıldığı Sen Anlat Karadeniz. Sen Anlat Karadeniz, total reyting sonuçlarında Diriliş Ertuğrul'a gün yüzü göstermiyordu malumunuz. Dün akşam ekran bir yenilik daha vardı. Kanal D, Popstar efsanesine yeniden start verdi. Deniz Seki, Can Bonomo, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'dan oluşan jüriyle Popstar 2018 yayın hayatına başladı. Akşamın diğer iki yapımı ise FOX TV'nin Yaparsın Aşkım'ı ve Show TV'nin Güldür Güldür'ü... Star TV'nin 6.bölümden sonra filme dönüşecek Börü dizisi ise reytinglerde geriledikçe geriliyor. 14 Mart 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 14 Mart 2018 Çarşamba, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 14 Mart 2018 Çarşamba akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 714 Mart 2018 Çarşamba reyting sonuçları...