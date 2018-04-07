138 kişinin cesedi tuğla ocağında bulundu

Kastamonu Üniversitesince Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kırgız Münevverlerine yönelik Ata-Beyt Katliamı" anma etkinliği "Kızıl katliam" isimli resim sergisinin açılmasıyla başladı.

Abdurahmanov, konferansta yaptığı konuşmada, Kırgız Türklerinin çok sayıda katliama maruz kaldığını söyledi. Kırgız Türklerinden oluşan 138 kişinin cesedini katledilmiş şekilde bulduklarını anlatan Abdurahmanov, şöyle konuştu:

"138 kişinin cesedini bir tuğla ocağında bulduk. Cesetler arasında 3 metre derinlikte önemli kişiler ve onlara ait belgeleri vardı. Bunlardan biri yazar Cengiz Aytmatov'un babası Törekul Aytmatov'dur. Yine ayrıca Kırgızistan milli alfabesinin mimarı Kasım Tınıstanov ve Orta Asya'nın yetiştirdiği alimlerden Bayalı İsakeyev, Abdıkadır Orazbekov, Erinbek Esenamanov bulunmaktaydı. O belgelerde yazdığına göre 1938'de bu insanlar halk düşmanı olarak suçlanıp kurşuna dizilmişti. Belgelerin bulunmasından sonra aynı belgelerin diğer nüshasını KGB arşivlerinde buldum. Bu cesetler Sovyet mezaliminin yaptığı katliama dair ilk bulunan cesetlerdi."

Kırgızistan'da Stalin döneminde çok sayıda katliam yapıldığını vurgulayan Abdurahmanov, şöyle devam etti:

"Stalin döneminde binlerce kişi kurşuna dizilmiştir. Bunlar arasında sadece 138 kişinin cesedi bulundu. Diğerleri hala sır, mezarlarının nerede olduğu belirsiz. Stalin dönemindeki istihbaratın yaptığı bu katliamı 1990'lara gelindiğinde KGB'nin ortaya çıkarması tarihin bir cilvesidir. Kendi milletimize olan vefa borcumuzu yerine getirmek için bu bilgileri ortaya çıkarmak için yıllarca çalıştım. Sovyet döneminde 1938'den 1953 yılına kadar sadece Kırgızistan'da 20 bin Türk katledilmiştir. Böyle bir olayı üzerine basa basa anlatmamım sebebi tarihimize sahip çıkmamız gerektiğini vurgulamak içindir."

Abdurahmanov, Kırgızistan'da yaşananları ortaya çıkarmak için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da Sovyet döneminin Türkler için zulüm asrı anlamına geldiğini söyledi.

Stalin döneminde Müslüman Türklerin ağır katliama maruz kaldığını ifade eden Aydın, "138 kişinin bulunduğu bu toplu mezar ancak 1993 yılında ortaya çıkarılabilmiştir. 80 yıl evvel katledilen münevverlerimizi bir kez daha anıyorum." dedi.

Programın sonunda "Ata-Beyt Katliamı" belgeselinin gösterimi yapıldı.