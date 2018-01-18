137 cm kar var: Tatilciler araçlarını zor buldu!

BURSA'da devam eden kar yağışı da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde yollar karla kaplanırken vatandaşların yolda kalmaması için tuzlama ekipleri de mesaiye başladı.

Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken kar fırtınası yüzünden tatilciler zor anlar yaşadı. Pistlerin bir çoğu tipi nedeniyle kapandı. Güvenlik gerekçesiyle teleferik seferlerine de ara verildi. Kayak tutkunları kar fırtınası nedeniyle kafe ve otel lobilerine sığınmak zorunda kaldı. Yüzlerce tatilcinin aracı kar altında kaldı. Dönüşe geçmek isteyen vatandaşların bir çoğu kar altındaki araçlarını bulabilmek için yoğun çaba sarf etti. Uludağ'da kar yağışının bu gece ve yarında etkili bir şekilde devam edeceği gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceyi bulacağı belirtildi.

Kapanan Uludağ yolunda da kar küreme araçları aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan dağ köylerinden bazılarının yollarının kapandığı özellikle Orhaneli-Bursa arasındaki bazı köylere ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Karayollarının yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

  • Güncel 18 Ocak 2018 22:28
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