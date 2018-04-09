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135 milyar lira teşvik alan şirketler açıklandı! Listeye bakın

135 milyar lira teşvik alan şirketler açıklandı! Listeye bakın

Ekonomi dünyası 135 milyar liralık teşvik paketini konuşuyor. Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu. Aslan payını Vestel, BMC, Tosyalı ve SASA şirketi ile Metcap enerji kaptı. İşte 135 milyar liralık teşviği paylaşan şirketler;

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 15:20 - Güncelleme: 09-04-2018 17:36

Süper teşvik paketinden yararlanacak firmalar ve projeleri belli oldu. Beştepe'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan firma sahiplerine teşvik belgelerini verdi. Teşvikten yararlanacak firmalara KDV iadesi, prim desteği, yatırım kredisi gibi teşvikler sağlanacak. Toplam tutarı 134 milyar lirayı geçen teşvikten en fazla Vestel, Tosyalı ve SASA şirketi yararlanacak. Teşvik paketi sayesinde doğrudan 35 bin, dolaylı olarak da 134 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımlar sayesinde 134 bin dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını sağlayacak. 47 milyara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız. Buradan bir sinyal vereyim Doğu'yu ihmal etmeyin" dedi. 

BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.

İŞTE O TEŞVİKLER
Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle desteklenecek projeler, yatırım yerleri, yatırım tutarları ve istihdama katkıları şöyle:

EN BÜYÜK YATIRIM VESTEL'İN
Yatırım teşviklerinden yararlandırılacak en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza atacak. Tosyalı Entegre Madencilik yatırım şirketi ile SASA şirketi de teşvik paketinden 28'er milyar lira alacak.

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  • Misafir 09 Nisan 2018 18:01 Yozgat Şeker Fabrikası'nı da Rize'li Doğuş Çay'ın patronu aldı!

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