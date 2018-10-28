132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın yanı sıra Andımız'ın da okunduğu etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç şunları söyledi: "Örsemaşkla örgü evinden 132 kadınımız, bu dev Atatürk imzasını hayata geçirdi. 100 metrekarelik dev Atatürk imzası için 4 bin 356 parçayı bu 132 kadınımız birebir örerek hazırladı. Ben bu arkadaşlarımıza, cumhuriyet kadınlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.