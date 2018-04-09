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1300 yıl hapse mahkum edilen çifte film gibi operasyon!

1300 yıl hapse mahkum edilen çifte film gibi operasyon!

BURSA'da yüzlerce kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran ve haklarında bin 300 yıl hapis cezası bulunan inşaat firmasının yöneticisi firari çift, Ankara'da gözaltına alınarak tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 10:57 - Güncelleme: 09-04-2018 10:57

Bursa'da, konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye Toğrul'un Ankara'da olduğu tespit edildi. Harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı.

Polis, yakalanmamak için Ankara, İstanbul ve Bursa'da sürekli yer değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Evdeki aramada, Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİN 300 YILA MAHKUM EDİLMİŞLER

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a, nitelikli dolandırıcılık suçundan, her bir mağdur için 3'er yıl olmak üzere toplam 657 yıl hapis ve 2 milyon 628 bin lira, eşi Rukiye Toğrul'a ise aynı suçtan 654 yıl hapis cezası ile 2 milyon 624 bin lira adli para cezası verilmişti.

MAĞDURLAR SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENDİ

Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ddd 09 Nisan 2018 11:14 İnsanları Din olgusu ile kandırdılar biri Sözde dindar kılığında adam diğeri başını kapatan kadın eee ülkenin başındaki elinde kuran dilinde din ve yaptıkları ortada balık kokarsa baştan kokar

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