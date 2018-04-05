13 yıldır saçlarını kestirmiyor! Rus kadının tek bir amacı var

Dashik Gubanova, ünlü masal kahramanı Rapunzel gibi olan uzun saçlarıyla çekip paylaştığı fotoğraflar sayesinde önce ülkesinin Instagram fenomeni oldu sonra da tüm dünyanın. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Dashik Gubonova'nın 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Rus Dashik Gubonova, tam 13 yıldır saçlarını kestirmeyi reddediyor. Dashik Gubonova'nın amacı da "yerleri süpürene kadar" kumral saçlarına makas değdirmemek.

Dashik Gubanova, her gün takipçilerinden onlarca soru alıyor. Genellikle merak edilen yanıt, saçlarının bakımını nasıl yaptığı. Genç kadın kısa bir sürede dünyanın dört bir yanından milyonlarca takipçi edindi. Dashik Gubanova'nın 215 bin takipçisi bulunuyor. Saç ve şampuan reklamlarında boy göstermeye başlayan Rus kadın, gün geçtikçe şöhretine şöhret katmaya devam ediyor.



