13 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren öğretmeni Whatsapp ele verdi

Amerika'da 27 yaşındaki Brittany Zamora isimli evli kadın öğretmen, 13 yaşındaki altıncı sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.

Olay çocuğun anne ve babası çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli Whatsapp mesajlarını gördü. Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.

Olayı araştıran polis şefi Kutis, anne ve babanın kendi telefonnlarında bulunan ve oğlullarının telefonu uygunsuz şekilde kullandığı anda kendilerine bildirim gönderen bir uygulama sayesinde ortaya çıktı. İlk olarak okul yönetimine durumu bildiren anne ve baba daha sonra polise ihbarda bulundu. Mahkemeye çıkarılan öğretmenin tutuklandığını haberini okul yönetimi tüm öğrencilerin velilerine mesaj yolu ile iletti.

  • Güncel 24 Mart 2018 08:48
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mergen v 24 Mart 2018 09:00 bu millet sapıtmış allah ıslah etsin.

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