13 yaşındaki kızlarını taciz etmek isteyen adamı böyle yakaladılar!

Britanya Kolombiyası'nda Kanadalı bir çift, ınstagram yoluyla 13 yaşındaki kızlarını tuzağa düşürmek isteyen bir adama pusu kurdu. Çift daha sonra adamı yakalayarak fermuarla bağladı. Olayın ardından açıklama yapan anne, erkeğin ailesini tanıdığını ve bu adamın en iyi arkadaşının kardeşi olduğunu söyledi. Anne aynı zamanda 6 hafta önce polise şikayette bulunduğunu fakat polisin bir şey yapmadığını belirtti.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)