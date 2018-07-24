13 yaş küçük sevgiliyle şakalaşıp öpüştü!

Dünyaca ünlü Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov, Sharapova ile ilişkisi sona erdikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. ABD’li şarkıcı Nicole Scherzinger (40) arkadaşlarıyla yaptığı Mikonos tatilinin ardından sevgilisi Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov (27) ile tatile çıktı. Aşıklar önceki gün Saint-Tropez’de görüntülendi. Gün boyu teknede keyif yapan çift, romantik anlar yaşadı.