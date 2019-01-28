1,3 milyon dolarlık evi 19 dolara satıyor

Kanadalı bir kadın 1,3 milyon dolarlık lüks evini 19 dolara satıyor. Düzenlediği yarışma için makale gönderecek her bir kişiden 19 dolar alacak olan kadın, evin değerini yakaladığı anda yarışmayı sonlandırıp en iyi makaleyi yazana evini verecek.
Kanadalı Alla Wagner, 1,3 milyon dolarlık üç yatak odalı lüks evini 19 dolara makale karşılığında satacak.
5 Ocak’ta başlayan yarışma, Nisan ayı başında sona erecek. Wagner’ın yeterli sayıda makaleye ulaşmaması halinde tarih uzatılabilecek.
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