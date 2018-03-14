13 Mart 2018 reyting sonuçları Kadın demirledi Ufak Tefek Cinayetler şoke etti

13 Mart 2018 Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? 13 Mart 2018 Çarşamba günü reytinglerinde kim galip geldi? Kadın zirveye demir attı, Ufak Tefek Cinayetler'den ise izleyici şikayet ediyor. İşte 13 Mart 2018 Çarşamba günü reyting sonuçları.

13 Mart 2018 reyting sonuçları Kadın demirledi Ufak Tefek Cinayetler şoke etti

ATV'nin salı akşamlarının en uzun soluklu dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV'nin entrikalar dolu dizisi Ufak Tefek Cinayetler, FOX TV'nin sürpriz çıkış yakalayan dizisi Kadın, salı akşamlarının en iddialı üç yapımı malumunuz. Bu üçlü salı akşamı gelen diğer yapımlara fırsat vermiyor malumunuz. Öyle ki salı akşamları yayınlanan Survivor bile artık salı akşamları yayınlanmıyor. Bu kadar iddialı üç dizi bir arada yer alırken reyting sonuçları haliyle çok merak ediliyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 13 Mart 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 13 Mart 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

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13 Mart 2018 reyting sonuçları Kadın demirledi Ufak Tefek Cinayetler şoke etti

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı?

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13 Mart 2018 reyting sonuçları Kadın demirledi Ufak Tefek Cinayetler şoke etti

13 Mart Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 26.49 share ile FOX TV'de ekrana gelen Kadın dizisi zirveyi kaptı. İkinci sırada 20 share ile ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 16.63 share ile Kadın (ÖZET) yer aldı.

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13 Mart 2018 reyting sonuçları Kadın demirledi Ufak Tefek Cinayetler şoke etti

AB grubunda da zirvenin sahibi 24.28 share ile Kadın oldu. İkinci sırada 22.69 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yer alırken, üçüncü sırada ise 18.62 share ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı.

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