13 Mart 2018 reyting sonuçları Kadın demirledi Ufak Tefek Cinayetler şoke etti

ATV'nin salı akşamlarının en uzun soluklu dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV'nin entrikalar dolu dizisi Ufak Tefek Cinayetler, FOX TV'nin sürpriz çıkış yakalayan dizisi Kadın, salı akşamlarının en iddialı üç yapımı malumunuz. Bu üçlü salı akşamı gelen diğer yapımlara fırsat vermiyor malumunuz. Öyle ki salı akşamları yayınlanan Survivor bile artık salı akşamları yayınlanmıyor. Bu kadar iddialı üç dizi bir arada yer alırken reyting sonuçları haliyle çok merak ediliyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 13 Mart 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 13 Mart 2018 Çarşamba reyting sonuçları...