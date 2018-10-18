13 kişiyi yedi! Yakalamak için 150 kişilik ekip kuruldu

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde 13 kişiyi öldüren bir dişi kaplanın yakalanması için 150 avcıdan oluşan özel bir ekip kuruldu.

13 kişiyi yedi! Yakalamak için 150 kişilik ekip kuruldu

Daily Star gazetesindeki habere göre, kaplanı ölü ya da diri yakalamak için 10 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında, bölge yönetimi 150 profesyonel avcının yer aldığı özel bir ekibi görevlendirdi.

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13 kişiyi yedi! Yakalamak için 150 kişilik ekip kuruldu

Son iki yılda 13 kişiyi öldürdüğü belirtilen kaplan için "Görüldüğü yerde vurulabilir" kararı da çıkmıştı.Hayvan hakları savunucularının kararın kaldırılması için yaptıkları tüm itirazlar, Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

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13 kişiyi yedi! Yakalamak için 150 kişilik ekip kuruldu

Kararın ardından ülkenin en ünlü avcılarından Nawab Shafath Ali Khan, Maharaştra ormanlarında dişi kaplanı aramaya koyulmuş ancak sonuç alamamıştı.Dünyadaki kaplan nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı Hindistan'da 2014 verilerine göre, 2 bin 226 kaplan yaşıyor.

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13 kişiyi yedi! Yakalamak için 150 kişilik ekip kuruldu

Yerleşim alanlarının ormanlık bölgelere doğru genişlemesi nedeniyle koruma iç güdüsüyle davranan hayvanların insanlara saldırdıkları belirtiliyor.Hayvanların insanlara saldırmasındaki etkenler, plansız kentleşme ve ormanlık alanların tahrip edilmesi olarak gösteriliyor. Doğal yaşam alanları tahrip edilen vahşi hayvanların yiyecek bulabilmek için insanların yaşadıkları alanlara yöneldiği, bu nedenle saldırganlaştıkları kaydediliyor. Ülkede insanlara yönelik hayvan saldırılarında artış görüldüğü, insanlara en çok leoparların saldırdığı vurgulandı.

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