13 kişi 'emeklilik' hayaliyle kandırmıştı: Akıbeti belli oldu!

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9'u Tavas, 4'ü de Pamukkale ilçesinde olmak üzere toplam 13 kişinin, 'emeklilik' vaadiyle dolandırıldığını belirtip, şikayetçi olmasıyla soruşturma başlattı.

Dolandırılan ve büyük bölümü yaşlı olan mağdurların evlerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin Gülay Süyüm olduğunu belirledi.

Kendisini SGK yetkilisi olarak tanıtıp, 13 kişiyi toplam 50 bin lira dolandırdığı ileri sürülen ilkokul mezunu Süyüm, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülay Süyüm, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.