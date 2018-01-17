13 çocuğa işkence yapılan ev ifşa oldu! Dünya bu korku evini konuşuyor

Polis, ihbarda bulunan genç kızın aşırı zayıf olması nedeniyle 10 yaşında göründüğünü dile getirdi. Eve girdiklerinde ise genç kızın 12 kardeşinin de evde hapis olduğunu, kötü beslendiklerini, çok kirli olduklarını ve bazılarının zincirlendiğini tespit ettiklerini açıkladı. Üstelik çocuklarına işkence eden babanın Perris’de bir özel okulun yöneticisi olduğu tespit edildi. Turpin çifti, 'çocukların yaşamını tehklikeye atmak ve işkence' iddiasıyla tutuklandı ve her biri için 9 milyon dolar kefalet ücreti tespit edildi.

