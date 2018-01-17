13 çocuğa işkence yapılan ev ifşa oldu! Dünya bu korku evini konuşuyor

13 çocuğa işkence yapılan ev ifşa oldu! Dünya bu korku evini konuşuyor

Tüm dünyanın konuştuğu o ev ifşa oldu! Dün gündeme oturan ABD'de bulunan o ev merak konusu oldu. ABD'de bir çiftin, aralarında 2 yaşında bir bebeğin de bulunduğu 13 çocuğunu ev hapsinde zincirlediği, açlık ve işkence altında tuttuğu ortaya çıktı. Açlık sınırında oldukları görülen ve kötü kokan çocukların kabusuna 17 yaşındaki kız kardeşleri son verdi. Evden bir cep telefonu alarak kaçmayı başaran genç kız, polis acil numarasını arayarak ailesini ihbar etti.

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13 çocuğa işkence yapılan ev ifşa oldu! Dünya bu korku evini konuşuyor

Los Angeles’a 2 saat uzaklıktaki Perris kentindeki eve baskın düzenleyen polis, David (57) ve Louise (49) Turpin çiftinin, 2 ve 29 yaşları arasındaki 13 çocuğunu yıllarca evlerinde hapis ve işkence altında tuttuklarını ortaya çıkardı. Turin çiftinin komşusu "Bu aile çocuklarını ev hapsinde tutuyordu, üstelik çocuklarını yataklara zincirlemişler. Ne diyebilirim, şoke oldum.” diye konuştu.

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13 çocuğa işkence yapılan ev ifşa oldu! Dünya bu korku evini konuşuyor

Polis, ihbarda bulunan genç kızın aşırı zayıf olması nedeniyle 10 yaşında göründüğünü dile getirdi. Eve girdiklerinde ise genç kızın 12 kardeşinin de evde hapis olduğunu, kötü beslendiklerini, çok kirli olduklarını ve bazılarının zincirlendiğini tespit ettiklerini açıkladı. Üstelik çocuklarına işkence eden babanın Perris’de bir özel okulun yöneticisi olduğu tespit edildi. Turpin çifti, 'çocukların yaşamını tehklikeye atmak ve işkence' iddiasıyla tutuklandı ve her biri için 9 milyon dolar kefalet ücreti tespit edildi.

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13 çocuğa işkence yapılan ev ifşa oldu! Dünya bu korku evini konuşuyor

EVİN İÇİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ Dünyanın konuştuğu evin içi ilk kez görüntülendi. Kaliforniya'da yaşanan bu ev ile ilgili filmi bile çekilir iddiasında bulunuluyor. ABD ve İngiltere'de özellikle manşet olan o eve gelin yakından bakalım.

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