13 çiftçi aile şokta! Herkes 'hoca' sandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde kentte artan dolandırıcılık vakaları üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Gaziantep'te yaşayan K.Ç. isimli şahıs, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman illerinde yaşayan ve tarlalarda ürettikleri ürünleri internet üzerinden satmaya çalışan 13 çiftiyle iletişime geçerek, tahıl, tütün, bakliyat ve gıda ürünlerini satın almak istediğini belirtti.

KENDİSİNİ HOCA OLARAK TANITTI

Kendisini Müfit Hoca olarak tanıtan şahıs, mağdurların dini duygularını istismar ederek, güvenini kazandı. Kendisinin Kur'an-ı Kerim kurslarında ve farklı cemaatlerde hocalık yaptığını söylediği ileri sürülen K.Ç., yaptığı pazarlıklar sonucu aldığı tonlarca malzemenin parasını vermedi.

K.Ç.'nin çiftçilere Gaziantep'te verdiği adrese malı bırakmalarını istediği sonra ise aynı kentteki bir başka adreste bulunduğunu söyleyerek, parayı vermek üzere mağdurları ikinci adrese çağırdığı öğrenildi. Bu sırada ise K.Ç.'nin malı bırakılan yerden aldığı ve mağdurların ise gittiği ikinci adreste şahsı bulamadığı belirtildi. Malı kurtarmak isteyen şahısların ise il dışından gelmesi nedeniyle malı bıraktığı yeri bulamadıkları ve polise giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

73 DOSYADAN KAYDI VAR

Daha önce de benzer yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan K.Ç.'nin geçen yılda yaklaşık 12 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ileri sürüldü. Polis tarafından yakalanan şahsın sadece 1 dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5 ay içeride yattığı daha sonra da mağdurun parasını ödedikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Şahsın son olayda ise 13 çiftçiyi toplam 330 bin 480 lira tutarında dolandırdığı bildirildi.