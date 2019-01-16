13 bin kişide bir görülüyor! Erkeklerin sesini duymayan kadın şoke etti

ÇİN'in Şiamen kentinde yaşayan Çen ismindeki kadın, bir sabah uyandığında sadece kadınların sesini duyabiliyordu, erkeklerin ise seslerini işitemiyordu. Doktora giden kadının hastalığını ise duyunca şaşıracaksınız.

13 bin kişide bir görülüyor! Erkeklerin sesini duymayan kadın şoke etti

Çin'in kıyılarındaki Şiamen kentinde yaşayan Çen isimli bir kadın, bir sabah uyandığında erkek arkadaşının sesini duyamadığını fark etti. Kentteki Qianpu hastanesine gittiğinde, doktorlar, Çen’de klasik duyma kaybının aksi semptomlar gördüler. Bir dizi tetkikten sonra doktorlar Çen’e bakın ne tanısı koydular.

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13 bin kişide bir görülüyor! Erkeklerin sesini duymayan kadın şoke etti

Çin'de mide bulantısı ve çınlama şikayetiyle uynan Chen isimli bir kadın, sabah kalktığı zaman erkek arkadaşının sesinin duymamaya başladı. İlginç olay sonrası hastaneye giden kadının sorunu ise duyanları şaşırttı. Doktorlar Çen’e 'alçak frekanslı duyma kaybı tanısı koydu. Bu, kadının sadece yüksek frekanslı sesleri duyabildiği anlamına geliyordu.

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13 bin kişide bir görülüyor! Erkeklerin sesini duymayan kadın şoke etti

Doktorlar Çen’deki 'alçak frekanslı duyma kaybına' tam olarak neyin sebep olmuş olabileceğini bilmiyor. Fakat stresin bu rahatsızlığa yol açmış olabileceğini söylüyor. Hastane kayıtlarına göre Çen rahatsızlığının ortaya çıktığı sabahtan önceki gece mide bulantısı ve kulaklarında da çınlama hissetmiş.

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13 bin kişide bir görülüyor! Erkeklerin sesini duymayan kadın şoke etti

UYANDIĞINDA ERKEK ARKADAŞININ SESİNİ DUYAMIYORMUŞ İyi bir uyku çekmenin kendisine iyi geleceğini düşünerek yatağa giden Çen, aksine, uyandığında bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş. Zira erkek arkadaşının ona söylediklerini duyamıyormuş.

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