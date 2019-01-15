13 banka hangileri KOBİ değer kredisi verecek banka listesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve burada binlerce KOBİ'nin merakla beklediği yeni haberleri açıkladı. KOBİ'leri ayağa kaldıracak olan kredi paketi için bankalar birliği ve 13 banka destek veriyor. Peki hangi bankalar KOBİ'lere destek olacak, kredi alma şartları neler olacak?

Bakan Albayrak bu kredi paketi için "reel ekonomimiz açısından çok önemli" dedi. Paket ile piyasadaki belirsizlik kaynaklı likidite daralmasının önüne geçileceğini belirtti.

KİMLER ALABİLECEK...Kredi desteğinden başta imalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman destek verilecek.

AMAÇ NE... Mali yapılarıyla birlikte üretim istihdam ve ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesi.

HANGİ BANKALAR VERECEK: KOBİ’lere kredi desteği paketine Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB Bankası, Vakıf Katılım, Yapı Kredi,Alternatif Bank, Ziraat Katılım, Al Baraka olmak üzere 13 banka destek veriyor.

KİMLER NE KADAR ALACAK: Destek paketi yıllık cirosu 25 milyon TL altında olan şirketlere finansman desteği sağlayacak. Yani bu desteğin kapsamı küçük işletmeler olacak. Paketin büyüklüğü toplamda 20 milyar TL olacak.

GERİ ÖDEME NE ZAMAN: KOBİ’lere verilecek bu kredinin 6 ay kredi ödemesi olmayacak ve aylık faiz oranı yüzde 1,54 olacak..

KAÇ İŞLETME YARARLANACAK: Asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize dokunacağız demektir.

FAİZ ORANI NE KADAR... 6 ay ana para ödemesiz, aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredi verilecek.

REEL SEKTÖR NEFES ALACAK

En önemli noktası hacim olduğu kadar 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin düştüğünü yavaş yavaş reel sektörün nefes almasında önemli bir ayak olacaktır.

HAZİNE'NİN ETKİSİ YOK

Türkiye sağlam bir şekilde ayağa kalktıysa 81 milyon milleti ile olmuştur. KOBİ değer kredisi 13 bankanın insiyatifi ile olmuştur. Hazinemize etkisi yoktur.

KOBİ NEDİR: KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.