13 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte On Numara sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. En çok ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyordu. İşte, 13 Ağustos On Numara sonuçları

3, 5, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 31, 37, 38, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 65, 67, 69, 75, 76

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 78 bin 196 lira 5'er kuruş ikramiye kazanmıştı, bu hafta ise 10 bilen 2 kişi 157 bin 108 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 111 kişi bin 887 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 203 kişi 95 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 689 kişi 16 lira 85'er kuruş, 6 bilen 122 bin 652 kişi 3 lira 40 kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 162 bin 527 kişi 3 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın Osmangazi ve Adana'nın Karataş ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 94 bin 764 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 834 bin 620 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 503 lira 14 kuruş aktarıldı.