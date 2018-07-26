129 milletvekili 'kurultay istemiyoruz' dedi! İşte imza vermeyen 12 CHP'li

CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımladı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekilinin katılımıyla TBMM'de yaptıkları açıklamada, "Bugün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz" çağrısı yaptı.

İŞTE İMZA VERMEYEN 12 MİLLETVEKİLİ: CHP milletvekillerinin bildirisine 12 milletvekili imza vermedi. Bildiriye Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Gürsel Tekin, İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Çelebive Selin Sayek Böke, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Yalova Milletvekili Özcan Özel destek vermedi.

YAKLAŞAN YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE...: 129 milletvekilinin imzasını taşıyan ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından okunan bildiride, 24 Haziran seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan "tek adam rejiminin" genel hukuk kurallarına ve anayasaya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlandığı savunuldu. CHP'nin, haksız ve hukuksuz uygulamaların, insan hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek için Mecliste ve hayatın her alanında, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya var gücüyle devam edeceğinin belirtildiği bildiride, "Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile, bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz." denildi.

İMZALARLA ALGI YARATMANIN...: "Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır." ifadeleri kullanılan bildiride, şu görüşlere yer verildi: "Bugün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen TBMM Gurubumuzun bu iradesini sayın basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

KILIÇDAROĞLU, BAYKAL VE BERBEROĞLU'NDAN İMZA İSTENMEDİ: Öte yandan CHP'li Bankoğlu, bildiriyi 129 milletvekilinin imzaladığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'dan imza talebinde bulunulmadığını söyledi. Açıklamanın ardından, söz konusu bildiriyi imzaladığı belirtilen milletvekillerinin listesi basın mensuplarına dağıtıldı.