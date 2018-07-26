  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

129 milletvekili 'kurultay istemiyoruz' dedi! İşte imza vermeyen 12 CHP'li

129 milletvekili 'kurultay istemiyoruz' dedi! İşte imza vermeyen 12 CHP'li

CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımladı. 12 milletvekili bildiriye imza vermedi. En dikkat çeken isim Gürsel Tekin oldu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-07-2018 15:35 - Güncelleme: 26-07-2018 15:35

CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımladı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekilinin katılımıyla TBMM'de yaptıkları açıklamada, "Bugün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz" çağrısı yaptı. 

İŞTE İMZA VERMEYEN 12 MİLLETVEKİLİ... CHP milletvekillerinin bildirisine 12 milletvekili imza vermedi. Bildiriye Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Gürsel Tekin, İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Yalova Milletvekili Özcan Özel destek vermedi.

YAKLAŞAN YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE... 129 milletvekilinin imzasını taşıyan ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından okunan bildiride, 24 Haziran seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan "tek adam rejiminin" genel hukuk kurallarına ve anayasaya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlandığı savunuldu.  CHP'nin, haksız ve hukuksuz uygulamaların, insan hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek için Mecliste ve hayatın her alanında, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya var gücüyle devam edeceğinin belirtildiği bildiride, "Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile, bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz." denildi. 

İMZALARLA ALGI YARATMANIN... "Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır." ifadeleri kullanılan bildiride, şu görüşlere yer verildi:  "Bugün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen TBMM Gurubumuzun bu iradesini sayın basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." 

KILIÇDAROĞLU, BAYKAL VE BERBEROĞLU'NDAN İMZA İSTENMEDİ... Öte yandan CHP'li Bankoğlu, bildiriyi 129 milletvekilinin imzaladığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'dan imza talebinde bulunulmadığını söyledi. Açıklamanın ardından, söz konusu bildiriyi imzaladığı belirtilen milletvekillerinin listesi basın mensuplarına dağıtıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 129 milletvekili 'kurultay istemiyoruz' dedi! İşte imza vermeyen 12 CHP'li haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • mnisek 26 Temmuz 2018 16:12 MİLLETVEKİLLERİ KENDİ İŞLERİNE BAKSIN, İL BAŞKANLARIDA KENDİ İŞLERİNE BAKSIN, DEMOKRATİK TEAMMÜLLERE GÖRE KURULTAY İSTEYİP İSTEMEMEK DELEGELERİN İŞİ, %52 BUÇUK OYLA BAŞKAN SEÇİLEN LİDERE TEK ADAM DİKDATÖR DİYECEKSİN KENDİN 9 SEÇİM KAYBETMİŞİN HALA TEK ADAM BENİM BENİM KOLTUĞUMU KİMSE ALAMAZ DİYECEKSİN, İŞİ DELEGELERE BIRAKIN, NE YAPIYORLARSA ONLAR YAPSI, KORKUNUN EECEL FAYDASI YOK, KILIÇDAROĞLU TIPIŞ TIPIŞ GİDECEK...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro