12 yıldır seks yapmayan adamın testisleri 31 kilo oldu

İngiltere'de 40 yaşında bir adam akıllara durgunluk verecek bir hastalıktan muzdarip. Doktorların çare bulamadığı hastalık nedeniyle Dan Maurer isimli adamın testisleri her geçen gün büyüyor.
12 yıldır eşiyle seks yapamadığını söyleyen adamın testisleri 31 kilograma ulaştı. Gitmedik doktor bırakmayan Maurer doktorların hastalığına bir teşhis koyamadığını, çoğu doktorun sorunun kilodan kaynaklı olduğunu söylediğini aktardı. "Doktor bana zayıflamamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Ama ben zayıfladıkça testislerim daha çok büyüdü."
Eşiyle çıktığı romantik bir tatilde testislerinde küçük bir şişlik olduğunu fark eden adam, testislerinin bir yıl içinde hindistan cevizi büyüklüğüne geldiğini söyledi.
En büyük yardımcısı olan eşi sayesinde günlük ihtiyaçlarını karşılayan adam bu durumu 'kendi bedeninde esir olmak' olarak tanımlıyor. Artık tuvaletini klozete yapamadığını çünkü sığmadığnı belirten adam ihtiyacını duşakabinde gideriyor. Adam tuvaletini yaptıktan sonra karısı günde defalarca kez duşu temizlemek zorunda kalıyor.
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