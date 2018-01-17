12 yaşındayken 42 bin 300 kez tecavüze uğradı 4 yıl sonra ise...

12 yaşındayken 42 bin 300 kez tecavüze uğradı 4 yıl sonra ise...

Karla Jacinto 12 yaşındayken hayatının aşkıyla tanıştığını düşündü. Yoksul bir ailenin kızıydı. 22 yaşındaki bu kişi ona prenses gibi davranınca, onun daha iyi bir hayat için kendisine gönderilmiş bir hediye olduğunu düşündü. Aşık olduğunu düşündüğü kişi ona harika bir hayat sununca onunla beraber Meksika’daki başka bir şehir olan Tenancingo’ya kaçtı. Ancak onu sürprizler bekliyordu.



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12 yaşındayken 42 bin 300 kez tecavüze uğradı 4 yıl sonra ise...

Adam aslında kadın tüccarıydı ve üç ay beraber yaşadıktan sonra küçük kızı kullanmaya başladı. Sabah ondan gece yarısına dek küçük kız günde 30 erkekle beraber oluyordu. Adam, ailesini öldürmekle tehdit ettiğinden kaçmak onun için bir seçenek değildi. Kadın tüccarı aynı zamanda polise de rüşvet veriyordu.

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12 yaşındayken 42 bin 300 kez tecavüze uğradı 4 yıl sonra ise...

Karla, “Polisler odaya gelirdi ve onların isteklerini yerine getirirdik. Bazen üç bazense de dört saat sürerdi. Onlardan iğrenirdim. Bizim çocuk olduğumuzu bilirlerdi” dedi. Karla dört yıl boyunca toplamda 43.200 kişi ile birlikte olmaya zorlandı. O ağlarken ona tecavüz edenler gülerdi.

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12 yaşındayken 42 bin 300 kez tecavüze uğradı 4 yıl sonra ise...

16 yaşındayken cesaretini toplayıp kaçtı. Fuhuş mağduru çocuklara yardım eden bir kuruluşa sığındı. Kötü bir hayatı olmasına rağmen daha iyi bir hayatı olacağına dair umudunu hiç kaybetmedi. Bir zamanlar sığındığı o kuruluşta şimdi çalışıyor ve bir zamanlar kendi durumunda olan çocuklara yardım ediyor.

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